Поисковики предупредили рязанцев о фейковых сообщениях о пропаже людей

По данным волонтеров, в сети и на улицах распространяют рекламные баннеры и объявления, которые используют стиль поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт, но не имеют к ним отношения. Подобное вводит граждан в заблуждение и мешает реальным поискам. Официальную информацию размещают только на этих ресурсах: в сети ВКонтакте; в телеграм-канале t.me/lizaalert_rzn; на форуме #ЛизаАлертРязань lizaalert.org/forum/viewforum.php?f=155. Жителей попросили при обнаружении подозрительных объявлений отправлять их фото или скриншоты на ресурсы волонтеров из ПСО «ЛизаАлерт».

Поисковики предупредили рязанцев о фейковых сообщениях о пропаже людей. Информацию разместил ПСО «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, в сети и на улицах распространяют рекламные баннеры и объявления, которые используют стиль поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт, но не имеют к ним отношения. Подобное вводит граждан в заблуждение и мешает реальным поискам.