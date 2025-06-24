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«Похищенную» студентку из Нижнего Новгорода нашли целой и невредимой в столице

Студентку Варвару, ранее считавшуюся похищенной в Нижегородской области, обнаружили в одном из московских хостелов. Об этом пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По словам самой девушки, никакой угрозы её жизни и здоровью не существовало — она добровольно отправилась в столицу, чтобы познакомиться с городом и узнать больше о возможностях поступления в вуз. Девушка сообщила правоохранительным органам, что весь период отсутствия находилась одна и не подвергалась насильственному удержанию. Ранее распространённое видео с требованием денег оказалось частью шутливого «челленджа», организованного совместно с подругой.

Известно также, что Варвара исчезла 9 июня, сообщив супругу о необходимости посещения университета. Позже родители получили сообщения с фотографиями интимного характера и угрозами физической расправы, включая требование выплаты двух миллионов рублей и предупреждения о возможной продаже студентки в сексуальное рабство в Египте.

Фото: Плохие новости 18+