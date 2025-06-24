Опрос показал, на что рязанцы разрешают детям тратить деньги в интернете

Новые принципы детского онлайн-шопинга формируются в Рязанской области. Большинство родителей готовы оформлять банковские карты и разрешать покупки в интернете, но с условием ограничений и контроля над приобретениями, показал опрос ВТБ.

Согласно результатам опроса, рязанцы готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети.

Более трети жителей считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14-15 лет. В целом большинство (76%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.

Более половины опрошенных уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (21% и 30% соответственно). Еще около четверти согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 8% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие рязанцы: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными.

Около 60% опрошенных жителей считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. Около 40% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый — траты на внутриигровые покупки, а всего 5% рязанцев разрешают донаты блогерам.

Наиболее популярные способы проверки детский трат — родительский контроль в банковских приложениях (60%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Почти половина жителей также устанавливает лимиты и запреты на покупки.

Большинство рязанцев (75%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 5% считают, что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.