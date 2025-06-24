Над Рязанской областью запечатлели серебристые облака
Снимки сделаны в ночь с 23 на 24 июня. «Все рязанцы и любители астрономии из соседних регионов смогут насладиться светящимися облаками на границе с космосом», — говорится в посте.
Над Рязанской областью запечатлели серебристые облака. Об этом сообщает Telegram-канал «Rznastro».
Снимки сделаны в ночь с 23 на 24 июня.
«Все рязанцы и любители астрономии из соседних регионов смогут насладиться светящимися облаками на границе с космосом», — говорится в посте.
Фото: Женя Тейлор, Артем Зайцев, Александр Полухин.