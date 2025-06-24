На Украине хотят заблокировать российские песни

Завальский сообщил, что будет инициировать обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Министерство цифровой трансформации по поводу блокировки российской музыки.

На Украине хотят заблокировать российские песни на музыкальных платформах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на языкового омбудсмена Украины Александра Завальского.

Мужчина сообщил, что будет инициировать обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Министерство цифровой трансформации по поводу блокировки российской музыки.