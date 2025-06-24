На свадебном торжестве в Подмосковье произошел взрыв пиротехники

На свадебном торжестве в Подмосковье произошел взрыв пиротехники. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Взрыв случился, когда жених с невестой стояли у алтаря на водохранилище в Долгопрудном. Невесте сильно опалило волосы и сожгло платье.

Виновники торжества рассказали — пиротехник приехал с большим опозданием, оборудование ставил второпях. Мастер признал, что все пошло не так, как планировалось и вернул паре половину стоимости салюта.