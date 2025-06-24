Микрорайон в Рязани остался без света из-за аварии
Свет отключили по следующим улицам: Новоселов; Зубковой; Старое село; Тимуровцев; Касимовское шоссе. Восстановить электроснабжение обещают в течение четырех часов.
В Дашково-Песочне на пяти улицах отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. инфо рассказали в городских электросетях во вторник, 24 июня.
Свет отключили по следующим улицам:
- Новоселов;
- Зубковой;
- Старое село;
- Тимуровцев;
- Касимовское шоссе.
Восстановить электроснабжение обещают в течение четырех часов.