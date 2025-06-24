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Лицам без гражданства разрешили заключать контракты на службу в ВС РФ
Соответствующий проект приняла Госдума. Новый закон, по мнению депутатов, расширит возможности для комплектования армии. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что такие военнослужащие будут иметь равные права с остальными.

Лицам без гражданства разрешили заключать контракты на службу в ВС РФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий проект приняла Госдума. Новый закон, по мнению депутатов, расширит возможности для комплектования армии.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что такие военнослужащие будут иметь равные права с остальными.