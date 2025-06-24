Лицам без гражданства разрешили заключать контракты на службу в ВС РФ

Соответствующий проект приняла Госдума. Новый закон, по мнению депутатов, расширит возможности для комплектования армии. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что такие военнослужащие будут иметь равные права с остальными.