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Инспекторы поймали в Рязани двух несовершеннолетних мотоциклистов
На АЗС у дома № 98 по улице Большой полицейские заметили 16-летнего подростка за рулем «Пит Байка». Его отстранили от управления ТС, мотоцикл отправили на штрафстоянку. Также у дома № 42 по улице Новоселов остановили 17-летнего рязанца на мотоцикле. Он вставал за рулем транспорта и маневрировал, создавая аварийную ситуацию. На него составили административный протокол. Родителей юношей привлекли к ответственности, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, в части допущения управления несовершеннолетним не имеющем права управления транспортным средством.

Инспекторы поймали в Рязани двух несовершеннолетних мотоциклистов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

На АЗС у дома № 98 по улице Большой полицейские заметили 16-летнего подростка за рулем «Пит Байка». Его отстранили от управления ТС, мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Также у дома № 42 по улице Новоселов остановили 17-летнего рязанца на мотоцикле. Он вставал за рулем транспорта и маневрировал, создавая аварийную ситуацию.

На него составили административный протокол.

Родителей юношей привлекли к ответственности, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, в части допущения управления несовершеннолетним не имеющем права управления транспортным средством.