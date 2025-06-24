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Госдума одобрила увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции
Государственная дума одобрила законопроект, увеличивающий санкции против водителей, отказавшихся остановиться по сигналу сотрудников правоохранительных органов. Теперь нарушителям будет грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное аналогичное правонарушение повлечет наказание вплоть до лишения водительских прав на срок до полугода. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.

Государственная дума одобрила законопроект, увеличивающий санкции против водителей, отказавшихся остановиться по сигналу сотрудников правоохранительных органов.

Теперь нарушителям будет грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное аналогичное правонарушение повлечет наказание вплоть до лишения водительских прав на срок до полугода.

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.