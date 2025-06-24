Госдума приняла закон о повышении штрафов за несообщения военкомату о переезде

24 июня Госдума приняла проект о штрафах за несообщение военкомату о переезде во втором и третьем чтениях. Теперь они вырастут до 10- 20 тысяч рублей. Под санкции попадут россияне, которые не сообщили в военкомат о своем переезде в течение трех месяцев. Ранее штрафы за подобное нарушение не превышали пяти тысяч рублей.

Госдума приняла закон о повышении штрафов за несообщения военкомату о переезде. Об этом сообщает «Парламентская газета»

24 июня Госдума приняла проект о штрафах за несообщение военкомату о переезде во втором и третьем чтениях. Теперь они вырастут до 10- 20 тысяч рублей. Под санкции попадут россияне, которые не сообщили в военкомат о своем переезде в течение трех месяцев.

Ранее штрафы за подобное нарушение не превышали пяти тысяч рублей.