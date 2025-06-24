Два человека погибли в ДТП на трассе 5-М в Челябинской области

Серьезное ДТП случилось утром воскресенья, 22 июня, неподалеку от города Катав-Ивановск в Челябинской области. Об этом сообщает 74.ru.

Сообщается, что столкновение произошло около 1652-го километра федеральной дороги Москва-Челябинск, где столкнулись сразу три автомобиля. После удара две машины вспыхнули огнем, начался сильный пожар, осложнившийся разлившимся топливом на дорожном полотне.

Для предотвращения дальнейшего распространения огня сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Из-за чрезвычайной ситуации движение на участке временно закрыли, а инспектора ГИБДД направили автомобилистов по альтернативному маршруту:

Машины, направляющиеся в сторону столицы, перенаправляют через 1666-й километр вблизи населенного пункта Бакал.

Автомобилисты, едущие в направлении Челябинска, вынуждены проезжать через 1646-й километр возле поселка Юрюзань.

Позже стало известно, что одним из участников трагедии стал бензовоз, воспламенившийся после столкновения. Пожарным удалось спасти водителя второй грузовой машины, которого позже эвакуировали медики. Однако, несмотря на усилия спасателей, один человек погиб на месте аварии, еще одного пострадавшего обнаружили в прилегающей лесополосе и также доставили в больницу.

Фото: 74.ru