Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
ЦБ USD 78.39 0.1 25/06
ЦБ EUR 91.74 1.9 25/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 24/06 18:30
Нал. EUR 90.51 / 91.00 24/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
4 часа назад
656
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
26 964
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
16 653
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 932
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Директор рязанского предприятия задолжал работнику зарплату
По данным ведомства, директор предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению возмездных медуслуг, не выплачивал сотруднику зарплату с февраля по июнь 2025 года. Общая сумма долга составила около 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Директор рязанского предприятия задолжал работнику зарплату. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, директор предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению возмездных медуслуг, не выплачивал сотруднику зарплату с февраля по июнь 2025 года. Общая сумма долга составила около 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).