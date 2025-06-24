Директор рязанского предприятия задолжал работнику зарплату

По данным ведомства, директор предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению возмездных медуслуг, не выплачивал сотруднику зарплату с февраля по июнь 2025 года. Общая сумма долга составила около 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).