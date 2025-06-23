Жительницу Рязани осудили за мошенничество на сумму свыше 3 млн рублей

Михайловский районный суд Рязанской области вынес приговор 30-летней жительнице региона, признанной виновной в двух эпизодах мошенничества. Было установлено, что с февраля 2019 года по декабрь 2023 года осужденная, работая специалистом по закупкам в одной из коммерческих организаций, обманула руководителя другого предприятия. Она ввела его в заблуждение, заявив о своей возможности повлиять на увеличение числа заключенных договоров поставки. В результате она получила от него более 3 миллионов рублей под предлогом «оказания содействия». Женщине назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с условным сроком на тот же период, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

Михайловский районный суд Рязанской области вынес приговор 30-летней жительнице региона, признанной виновной в двух эпизодах мошенничества, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Суд установил, что с февраля 2019 года по декабрь 2023 года осужденная, работая специалистом по закупкам в одной из коммерческих организаций, обманула руководителя другого предприятия. Она ввела его в заблуждение, заявив о своей возможности повлиять на увеличение числа заключенных договоров поставки. В результате она получила от него более 3 миллионов рублей под предлогом «оказания содействия».

Женщине назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с условным сроком на тот же период, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров, работ и услуг в коммерческих организациях, на срок 3 года.