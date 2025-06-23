Яйца стерхов восточной популяции привезут в Окский заповедник. Об этом сообщил нацпарк «Ленские столбы».
Шесть экземпляров собрали в национальном парке «Кыталык». Отмечается, что часть из них уже начала вылупляться, потомство ожидается в течение 5-7 дней.
Экспедиция проходила с 14 по 19 июня. В ней участвовали эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института «Экология», Окского государственного природного биосферного заповедника, национального парка «Ленские столбы», Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и других учреждений.
Яйца направят в Питомник редких видов журавлей в Рязанской области. После вылупления их планируют скрестить с представителями западной популяции, находящейся под угрозой исчезновения.
Фото: группа нацпарка «Ленские столбы» ВКонтакте.