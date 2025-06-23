Яйца стерхов восточной популяции привезут в Окский заповедник

Шесть экземпляров собрали в национальном парке «Кыталык». Отмечается, что часть из них уже начала вылупляться, потомство ожидается в течение 5-7 дней. Экспедиция проходила с 14 по 19 июня. Яйца направят в Питомник редких видов журавлей в Рязанской области. После вылупления их планируют скрестить с представителями западной популяции, находящейся под угрозой исчезновения.

Яйца стерхов восточной популяции привезут в Окский заповедник. Об этом сообщил нацпарк «Ленские столбы».

Шесть экземпляров собрали в национальном парке «Кыталык». Отмечается, что часть из них уже начала вылупляться, потомство ожидается в течение 5-7 дней.

Экспедиция проходила с 14 по 19 июня. В ней участвовали эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института «Экология», Окского государственного природного биосферного заповедника, национального парка «Ленские столбы», Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и других учреждений.

Яйца направят в Питомник редких видов журавлей в Рязанской области. После вылупления их планируют скрестить с представителями западной популяции, находящейся под угрозой исчезновения.

Фото: группа нацпарка «Ленские столбы» ВКонтакте.