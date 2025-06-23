В выходные в Рязани задержали более 100 человек

Отмечается, что все задержанные нарушали правопорядок. Помимо этого, за выходные в регионе зафиксировали 110 нарушений миграционного законодательства. На иностранцев составлено 99 административных материалов. На 11 работодателей, допустивших нарушения при привлечении мигрантов к труду, составлены административные протоколы Также в выходные полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным. Нарушения зафиксировали в кафе на улице Гоголя в Рязани и в магазине в селе Заокское. Изъято 24 литра алкогольной продукции.

В выходные в Рязани задержали более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что все задержанные нарушали правопорядок. Помимо этого, за выходные в регионе зафиксировали 110 нарушений миграционного законодательства.

На иностранцев составлено 99 административных материалов. На 11 работодателей, допустивших нарушения при привлечении мигрантов к труду, составлены административные протоколы

Также в выходные полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным. Нарушения зафиксировали в кафе на улице Гоголя в Рязани и в магазине в селе Заокское. Изъято 24 литра алкогольной продукции.