В выходные в Рязани задержали более 100 человек
Отмечается, что все задержанные нарушали правопорядок. Помимо этого, за выходные в регионе зафиксировали 110 нарушений миграционного законодательства. На иностранцев составлено 99 административных материалов. На 11 работодателей, допустивших нарушения при привлечении мигрантов к труду, составлены административные протоколы Также в выходные полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным. Нарушения зафиксировали в кафе на улице Гоголя в Рязани и в магазине в селе Заокское. Изъято 24 литра алкогольной продукции.
В выходные в Рязани задержали более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Отмечается, что все задержанные нарушали правопорядок. Помимо этого, за выходные в регионе зафиксировали 110 нарушений миграционного законодательства.
На иностранцев составлено 99 административных материалов. На 11 работодателей, допустивших нарушения при привлечении мигрантов к труду, составлены административные протоколы
Также в выходные полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным. Нарушения зафиксировали в кафе на улице Гоголя в Рязани и в магазине в селе Заокское. Изъято 24 литра алкогольной продукции.