В Волгограде пенсионерка скончалась после столкновения с машиной

В Волгограде днем 23 июня произошла смертельная авария в микрорайоне Семь ветров, на бульваре 30-летия Победы. Об этом пишет V1.ru. Сообщается, что пожилую женщину сбил автомобиль прямо на пешеходном переходе. Следствие выясняет подробности происшествия.

Жители района утверждают, что несчастье произошло внезапно. Автомобиль марки ВАЗ, предположительно седьмой модели, нарушив правила дорожного движения, въехал в пенсионерку, переходившую улицу на зеленый свет светофора. Очевидец утверждает, что девушка-пассажир услышала громкий удар и увидела лежащее тело пострадавшей женщины неподалеку от автомобиля.

Уточняется, что мужчина за рулем транспортного средства, вероятно, недавно получил водительские права. Некоторые свидетели рассказывают, что водитель замешкался на смене сигнала светофора, проигнорировав красный свет.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медицинских служб. Пострадавшая оказалась 75-летней женщиной, жизнь которой спасти не удалось. Как сообщили представители правоохранительных органов, причиной смерти стала тяжелая травма головы, полученные в результате удара.

Причинами инцидента стали нарушение правил дорожного движения водителем и недостаточная внимательность со стороны самой потерпевшей. Решение о возбуждении уголовного дела пока принимается правоохранительными органами региона.

Фото: V1.ru