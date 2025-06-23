В Рязанской области за сутки поймали 14 пьяных водителей

Отмечается, что 11 из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Одного водителя поймали пьяным за рулем повторно. Выявлен 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Кроме того, обнаружили 17 человек за рулем авто без водительского удостоверения.