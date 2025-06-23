В Рязани выставили на продажу здание детской реабилитации «Шаг за шагом»

В объявлении о продаже указано, что собственник «делал здание для себя». Он утверждает, что заменил всю проводку и освещение, перестелил полы, переустановил окна, покрасил стены и сделал другие работы. В здании 32 камеры видеонаблюдения, широкий внутрениий двор.

В Рязани выставили на продажу здание детской реабилитации «Шаг за шагом» на улице Есенина дом № 116\1 строение 3. В объявлении на сервисе «Авито» указана цена в 45 миллионов рублей.

Площадь здания — 902.9 м².

Отмечается, что собственник «делал здание для себя». Он утверждает, что заменил всю проводку и освещение, перестелил полы, переустановил окна, покрасил стены и сделал другие работы. В здании 32 камеры видеонаблюдения, широкий внутрениий двор.

«Делалось здание для медицинского и педагогического центра реабилитации, все нормы для получения лицензии соблюдены, лицензии получены. Всего 25 кабинетов разной площади. На каждом этаже туалеты для взрослых и детей. Подойдет как для офисного пользования, так и специализированного медицинского или педагогического центра», — написано в объявлении.

Согласно сервису «Яндекс-карты», по адресу находится действующий медцентр «Шаг за шагом». Фото — «Авито»