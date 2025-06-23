В Рязани установили необычные арт-объекты

Арт-объект появился на Бульваре оптимистов в Дядькове. Он изображает людей на ходулях, один из них с бумажным самолетиком в руке, двое — карабкаются вверх, и трое — на ходулях. По мнению авторов, они олицетворяет оптимизм.