В Рязани госпитализировали четыре человека после ДТП с легковушкой

В Рязани произошло ДТП с легковым автомобилем. Машина перевернулась, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник. Авария случилась около 10:10 на улице Прижелезнодорожной в Московском районе города. По данным источника, в результате инцидента в больницу были госпитализированы четыре человека: двое молодых мужчин и две девушки. Все пострадавшие доставлены в Рязанскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

В Рязани произошло ДТП с легковым автомобилем. Машина перевернулась, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Авария случилась около 10:10 на улице Прижелезнодорожной в Московском районе города.

По данным источника, в результате инцидента в больницу были госпитализированы четыре человека: двое молодых мужчин и две девушки. Все пострадавшие доставлены в Рязанскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.