В Рязани объявили поиски 61-летнего Юрия Рожкова

С 14 июня 2025 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: зеленая ветровка, сине-красная в клетку рубашка, серые брюки, черные кроссовки. С собой: серый рюкзак. Любую информацию о пропавшем просят сообщать на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.