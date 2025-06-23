В Рязани на маршруты выйдут 20 новых автобусов среднего класса
Отмечается, что городской автопарк пополнился новыми низкопольными автобусами среднего класса. Общая вместимость общественного транспорта — не менее 52 пассажиров. Все они оборудованы кондиционерами.
В Рязани на маршруты выйдут 20 новых автобусов среднего класса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что городской автопарк пополнился новыми низкопольными автобусами среднего класса.
Общая вместимость общественного транспорта — не менее 52 пассажиров. Все они оборудованы кондиционерами.