В небе над Рязанской областью засняли световой столб

На снимке видно, как в небо уходит линия света. Отмечается, что причиной стало похолодание.

В небе над Рязанской областью засняли световой столб. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RZN.Astro».

На снимке видно, как в небо уходит линия света. Отмечается, что причиной стало похолодание.

Справка:

Световые столбы — это визуальное атмосферное явление, которое появляется в холодную погоду. Солнечный свет отражается на гранях ледяных кристалликов, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Столбы могут быть разукрашены в разные цвета и появляться пачками по несколько штук.