В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что украиская армия лишилась более 1215 военных. Российские средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM и 123 беспилотника ВСУ. ВС РФ поразили склады боеприпасов, место подготовки операторов и техников FPV-дронов противника.