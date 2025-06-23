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В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Трампом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, переговоры экспертов в Стамбуле можно рассматривать как предтечу встречи Путина и Трампа. Однако он отметил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит только после выработки решений и договоренностей, которые лидеры смогут принять.

В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, переговоры экспертов в Стамбуле можно рассматривать как подготовку встречи Путина и Трампа.

Однако он отметил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит только после выработки решений и договоренностей, которые лидеры смогут принять.