В Красноярском крае женщина с дочерью до смерти избили мужчину за измены

В Красноярском крае женщина вместе с дочерью до смерти избила мужчину из-за измены. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+".

40-летняя Мария, узнав о измене своего сожителя Романа, не смогла сдержать гнев. Застав мужчину в компании другой женщины, она позвала на помощь свою 17-летнюю дочь и вместе они устроили жестокую расправу.

Роман и его спутница получили серьезные травмы, и на следующее утро мужчина скончался. Несмотря на очевидные обстоятельства происшествия, полиция не квалифицировала действия Марии как уголовное преступление, и она не была задержана. Это решение вызвало возмущение среди местных жителей, которые продолжают обращаться в правоохранительные органы с требованиями о справедливом разбирательстве.