В Госдуме предложили сделать 12 выходных на новогодние праздники в 2026 году

Новогодние праздники могут продлиться с 31 декабря по 11 января включительно за счет выходных. Официальные каникулы продлятся с 1 по 8 января 2026 года. При этом 8 января выпадает на четверг. Таким образом, первым рабочим днем становится пятница, 9 января, после чего граждан вновь ожидают два выходных дня — 10 и 11 января. Депутат считает, что в этом случае 9 число не будет полноценным рабочим днем.

В Госдуме предложили сделать 12 выходных на новогодние праздники в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

По его словам, новогодние праздники могут продлиться с 31 декабря по 11 января включительно за счет выходных.

Официальные каникулы продлятся с 1 по 8 января 2026 года. При этом 8 января выпадает на четверг. Таким образом, первым рабочим днем становится пятница, 9 января, после чего граждан вновь ожидают два выходных дня — 10 и 11 января.

Депутат считает, что в этом случае 9 число не будет полноценным рабочим днем.