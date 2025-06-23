В электричке «Рязань-Ряжск» у пассажира открылось кровотечение

Днем 23 июня в электропоезде «Рязань-Ряжск» у одного из пассажиров открылось обильное кровотечение."Сначала кровь потекла из носа, потом изо рта (возможно, из-за повышенного давления). Неравнодушные пассажиры оказывали помощь, как и чем могли. Машинисты срочно вызвали скорую помощь, которая должна была встречать поезд уже в Старожилово", — рассказала одна из очевидцев. По словам девушки, машинист по громкой связи обращался к возможным медикам в электричке. Она отметила, что после объявления в вагон с истекающим кровью мужчиной пришли возможные врачи.

В электричке «Рязань-Ряжск» у пассажира открылось кровотечение. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По данным канала, днем 23 июня в электропоезде «Рязань-Ряжск» у одного из пассажиров открылось обильное кровотечение.

«Сначала кровь потекла из носа, потом изо рта (возможно, из-за повышенного давления). Неравнодушные пассажиры оказывали помощь, как и чем могли. Машинисты срочно вызвали скорую помощь, которая должна была встречать поезд уже в Старожилово», — рассказала одна из очевидцев.

По словам девушки, машинист по громкой связи обращался к возможным медикам в электричке. Она отметила, что после объявления в вагон с истекающим кровью мужчиной пришли возможные врачи.