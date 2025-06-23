В ДТП в Рязанской области погибли два человека

Отмечается, что трагедия случилась в пятницу, 20 июня, в Старожиловском районе на 46-ом километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков». По предварительной информации, 38-летний житель Рязани на «Лексусе» столкнулся с автомобилями «Ниссан» и «Ливан». В результате происшествия водители двух иномаров от полученных травм скончались на месте происшествия.

В ДТП в Рязанской области погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что трагедия случилась в пятницу, 20 июня, в Старожиловском районе на 46-ом километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков».

По предварительной информации, 38-летний житель Рязани на «Лексусе» столкнулся с автомобилями «Ниссан» и «Ливан».

В результате происшествия водители двух иномаров от полученных травм скончались на месте происшествия.

Двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.