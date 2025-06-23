В Центральной России появились клещи — переносчики анаплазмоза

Раньше они обитали на юге, но начали расползаться из-за мягких зим. Симптомы заболевания— температура, слабость и анемия. В тяжелых случаях — судороги, рвота и проблемы с нервной системой.

В Центральной России появились клещи — переносчики анаплазмоза. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на биолога Викторию Скобееву.

По ее словам, раньше они обитали на юге, но начали расползаться из-за мягких зим.

Симптомы заболевания— температура, слабость и анемия. В тяжелых случаях — судороги, рвота и проблемы с нервной системой.