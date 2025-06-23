СВР: Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину

По данным разведки, Белград отправляет боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем Украины в качестве деталей для сборки, которые снаряжаются в Болгарии и Чехии. Отмечается, что сербские производители знают, кто является получателем снарядов. «Москва сожалеет, что Сербия перечеркивает дружбу с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью», — заявили в СВР.

Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Об этом сообщает служба внешней разведки РФ.

По данным разведки, Белград отправляет боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем Украины в качестве деталей для сборки, которые снаряжаются в Болгарии и Чехии. Отмечается, что сербские производители знают, кто является получателем снарядов.

«Москва сожалеет, что Сербия перечеркивает дружбу с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью», — заявили в СВР.