Суд в Сараевском районе вынес приговор мужчине за кражу электрооборудования

Сараевский районный суд огласил приговор местному жителю, обвиняемому в краже электрооборудования и бензина у соседа (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Согласно материалам дела, в мае прошлого года 32-летний обвиняемый вместе с сообщником проникли через балкон мансарды в гараж односельчанина, откуда похитили инструменты и электрооборудование. Кроме того, они забрали четыре 20-литровые канистры с бензином из надворной постройки, общая стоимость которых составила около 4 тысяч рублей. Похищенные вещи были вывезены на автомобиле обвиняемого, и они распорядились ими по своему усмотрению. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

Сараевский районный суд огласил приговор местному жителю, обвиняемому в краже электрооборудования и бензина у соседа (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом пишет ИД «Пресса».

Согласно материалам дела, в мае прошлого года 32-летний обвиняемый вместе с сообщником проникли через балкон мансарды в гараж односельчанина, откуда похитили инструменты и электрооборудование.

Кроме того, они забрали четыре 20-литровые канистры с бензином из надворной постройки, общая стоимость которых составила около 4 тысяч рублей. Похищенные вещи были вывезены на автомобиле обвиняемого, и они распорядились ими по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.