Стало известно о смерти актера сериала «Бандитский Петербург»
Евгения Стратана не стало 12 мая 2025 года в возрасте 56 лет. Артист скончался в Молдавии. Отмечается, что ранее у него был инсульт. Евгений Стратан стал сниматься с 2005 года. Он работал в сериалах «Сонька Золотая Ручка», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Лиговка», «Литейный» и «Улицы разбитых фонарей − 9». Общее число кинокартин актера — 23.
Стало известно о смерти актера сериала «Бандитский Петербург». Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на «Кино-театр. ру».
Евгения Стратана не стало 12 мая 2025 года в возрасте 56 лет.
Артист скончался в Молдавии. Отмечается, что ранее у него был инсульт.
Евгений Стратан стал сниматься с 2005 года. Он работал в сериалах «Сонька Золотая Ручка», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Лиговка», «Литейный» и «Улицы разбитых фонарей — 9».
Общее число кинокартин актера — 23.
Фото: «Кино-театр. ру».