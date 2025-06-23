Стало известно о смерти актера сериала «Бандитский Петербург»

Евгения Стратана не стало 12 мая 2025 года в возрасте 56 лет. Артист скончался в Молдавии. Отмечается, что ранее у него был инсульт. Евгений Стратан стал сниматься с 2005 года. Он работал в сериалах «Сонька Золотая Ручка», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Лиговка», «Литейный» и «Улицы разбитых фонарей − 9». Общее число кинокартин актера — 23.