Синоптики заявили, что ждать потепления в Рязанской области не стоит

Всю неделю температура будет не выше +18…+23 °С. Дожди тоже покидать регион не собираются. Они будут кратковременные. Вероятность гроз повышается в четверг. Атмосферное давление будет понижаться вплоть до среды.

Синоптики заявили, что ждать потепления в Рязанской области не стоит. Об этом пишет RT со ссылкой на эксперта прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

По его словам, всю неделю температура будет не выше +18…+23 °С. Дожди тоже покидать регион не собираются. Они будут кратковременные.

Вероятность гроз повышается в четверг. Атмосферное давление будет понижаться вплоть до среды.