Сайт с онлайн-камерами Рязани приостановил работу

«Проект временно приостанавливает свою работу в целях обеспечения безопасности нашего города», — отметили на сайте. Создатели поблагодарили пользователей, коллег и участников проекта и пообещали проинформировать о возобновлении работы портала.

Сайт с веб-камерами Рязани в реальном времени « Ryazan.camera » приостановил работу. Об этом сообщили на сайте проекта.

«Проект временно приостанавливает свою работу в целях обеспечения безопасности нашего города», — отметили на сайте.

Создатели поблагодарили пользователей, коллег и участников проекта и пообещали проинформировать о возобновлении работы портала.