Сайт с онлайн-камерами Рязани приостановил работу
«Проект временно приостанавливает свою работу в целях обеспечения безопасности нашего города», — отметили на сайте. Создатели поблагодарили пользователей, коллег и участников проекта и пообещали проинформировать о возобновлении работы портала.
Сайт с веб-камерами Рязани в реальном времени «
«Проект временно приостанавливает свою работу в целях обеспечения безопасности нашего города», — отметили на сайте.
Создатели поблагодарили пользователей, коллег и участников проекта и пообещали проинформировать о возобновлении работы портала.