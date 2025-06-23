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Рязанская область получит 19 млрд на развитие производства и другие проекты
Компания подписала с регионом соответствующие документы во время ПМЭФ. Предполагается, что это поможет усовершенствовать промышленность стройматериалов и повысить туристический потенциал. Отмечается, что запуск новых проектов на инвестиционные средства создаст дополнительно 837 рабочих мест.

Рязанская область получит 19 млрд на развитие производства и другие проекты. Об этом сообщили в группе «Технониколь» ВКонтакте.

Компания подписала с регионом соответствующие документы во время ПМЭФ. Предполагается, что это поможет усовершенствовать промышленность стройматериалов и повысить туристический потенциал.

Отмечается, что запуск новых проектов на инвестиционные средства создаст дополнительно 837 рабочих мест.

Для решения вопроса импортозамещения оборудования Технониколь построит цех по выпуску технологического оборудования для производства каменной ваты и других строительных материалов. Старт запланирован на 2025 год, завершение — на 2028 год, с инвестициями почти 900 млн рублей.

Также ожидается запуск производства полиуретановых и эпоксидных покрытий «Тайкор». Инвестиции в это направление составили почти миллиард рублей.

В развитие городской инфраструктуры для отдыха выделят почти 4 млрд рублей.

Фото: Технониколь" ВКонтакте.