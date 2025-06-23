Рязанка завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по спортивной борьбе

Соревнования проходили с 19 по 22 июня в Каспийске, Республика Дагестан. Татьяна выступала за сборную Рязанской области. В дисциплине «Грэпплинг Ги» (в кимоно), в возрастной категории 14-15 лет и весовой категории до 52 кг, спортсменка заняла третье место, став бронзовым призером Первенства России 2025 года.

Татьяна Рыбакова из города Рыбное завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по спортивной борьбе в дисциплине «Грэпплинг и Грэпплинг Ги». Об этом пишет ИД «Пресса».

Соревнования проходили с 19 по 22 июня в Каспийске, Республика Дагестан. Татьяна выступала за сборную Рязанской области.

В дисциплине «Грэпплинг Ги» (в кимоно), в возрастной категории 14-15 лет и весовой категории до 52 кг, спортсменка заняла третье место, став бронзовым призером Первенства России 2025 года.