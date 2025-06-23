Рязанцы рассказали, выберут ли они ипотеку или аренду жилья
Отмечается, что 27% экономически активных жителей считают, что взять ипотеку выгоднее. 37% видят больше плюсов в аренде жилья. Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку это правильное вложение.
Рязанцы рассказали, выберут ли они ипотеку или аренду жилья. Об этом пишет SuperJob.
Отмечается, что 27% экономически активных жителей считают, что взять ипотеку выгоднее.
37% видят больше плюсов в аренде жилья.
Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку это правильное вложение.