Рязанцев предупредили о трехдневной магнитной буре
Отмечается, что с четверга по субботу возможны продолжительные магнитные возмущения. Пока прогноз говорит о четырех баллах из девяти, но такие затяжные периоды иногда перерастают в более мощные бури. С 29 июня снова ожидается затишье.
Россиян предупредили о трехдневной магнитной буре. Об этом пишет КП со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.
Отмечается, что с 26 по 28 июня возможны продолжительные магнитные возмущения. Пока прогноз говорит о четырех баллах из девяти, но затяжные периоды иногда перерастают в более мощные бури.
С 29 числа ожидается затишье магнитного поля.