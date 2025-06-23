Рязанцев предупредили о трехдневной магнитной буре

Отмечается, что с четверга по субботу возможны продолжительные магнитные возмущения. Пока прогноз говорит о четырех баллах из девяти, но такие затяжные периоды иногда перерастают в более мощные бури. С 29 июня снова ожидается затишье.