Рязанцев начали обманывать от лица «Ростелекома»

Рязанцев предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками компании «Ростелеком». Под предлогом «продления договора связи» они просят жертв сообщить код авторизации, который приходит в SMS на мобильный телефон. После получения кода мошенники получают доступ к важным аккаунтам своих жертв. Вскоре после этого следует новый звонок, на этот раз от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Аферисты утверждают, что с аккаунтом жертвы или её счетами проводятся незаконные операции и требуют передать деньги курьеру под видом «защиты» или «проверки». Так, пенсионер из Нижнего Новгорода стал жертвой этой схемы и лишился 4,5 миллиона рублей. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не сообщать свои личные данные незнакомым лицам по телефону.

Рязанцев предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками компании «Ростелеком». Под предлогом «продления договора связи» они просят жертв сообщить код авторизации, который приходит в SMS на мобильный телефон.

После получения кода мошенники получают доступ к важным аккаунтам своих жертв. Вскоре после этого следует новый звонок, на этот раз от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Аферисты утверждают, что с аккаунтом жертвы или её счетами проводятся незаконные операции и требуют передать деньги курьеру под видом «защиты» или «проверки».

Так, пенсионер из Нижнего Новгорода стал жертвой этой схемы и лишился 4,5 миллиона рублей. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не сообщать свои личные данные незнакомым лицам по телефону.