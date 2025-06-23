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Рязанцам напомнили о временном отключении горячей воды
МУП «РМПТС» информирует жителей Рязани об отключении горячего водоснабжения, которое пройдет с 23 июня по 6 июля. Это связано с проведением планово-профилактических работ по следующим адресам: ул. Дачная, д. 14, 12к.1; ул. Бронная, д. 7, 13, 13к.1, 20к.1; ул. Культуры, д. 8, 8а; ул. Магистральная, д. 13, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 14, 14к.1, 15, 16, 16к.1, 17, 18, 18к.1, 19, 20, 21; ул. Молодежная, д. 11к.1; ул. Новикова-Прибоя, д. 20; ул. Октябрьская, д. 33, 37а, 37к.1, 37к.2, 37к.3, 58к.1, 60к.1, 64/22; ул. Энгельса, д. 28; ул. Молодежная, д. 21к.1, 21к.2. Также в список попадают объекты социальной инфраструктуры: школы № 45 и № 48, детские сады № 76, № 93 и № 146.

МУП «РМПТС» информирует жителей Рязани об отключении горячего водоснабжения, которое пройдет с 23 июня по 6 июля. Это связано с проведением планово-профилактических работ по следующим адресам:

  • ул. Дачная, д. 14, 12к.1;
  • ул. Бронная, д. 7, 13, 13к.1, 20к.1;
  • ул. Культуры, д. 8, 8а;
  • ул. Магистральная, д. 13, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 14, 14к.1, 15, 16, 16к.1, 17, 18, 18к.1, 19, 20, 21;
  • ул. Молодежная, д. 11к.1;
  • ул. Новикова-Прибоя, д. 20;
  • ул. Октябрьская, д. 33, 37а, 37к.1, 37к.2, 37к.3, 58к.1, 60к.1, 64/22;
  • ул. Энгельса, д. 28;
  • ул. Молодежная, д. 21к.1, 21к.2.

Также в список попадают объекты социальной инфраструктуры: школы № 45 и № 48, детские сады № 76, № 93 и № 146.

Подробная информация об отключениях доступна в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Сроки работ могут быть изменены по согласованию с городской администрацией.

С полным списком абонентов, у которых будет отключено горячее водоснабжение в июне из-за профилактических работ, можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в разделе «Новости» и на странице в ВКонтакте. В случае возникновения вопросов или необходимости в дополнительной информации можно обратиться по телефону: 55-05-86.