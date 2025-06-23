Прокуратура подала в суд на администрацию Клепиковского района из-за плохих дорог

Установлено, что на улице Дзержинского и площади Ленина в Спас-Клепиках имеются большие выбоины. Нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрацию района произвести ремонт дорожного покрытия, которое рассмотрено и удовлетворено.