На улице Есенина в Рязани произошло массовое ДТП

Авария случилась в понедельник, 23 июня, на пересечении с улицей Затинной. Там столкнулись три легковушки. На место прибыл экипаж ДПС. Подробности неизвестны. Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.