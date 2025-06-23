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На улице Есенина в Рязани произошло массовое ДТП
Авария случилась в понедельник, 23 июня, на пересечении с улицей Затинной. Там столкнулись три легковушки. На место прибыл экипаж ДПС. Подробности неизвестны. Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.

На улице Есенина в Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

Авария случилась в понедельник, 23 июня, на пересечении с улицей Затинной. Там столкнулись три легковушки. На место прибыл экипаж ДПС.

Подробности неизвестны.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.