На рязанскую школу подали в суд из-за нарушений в медкабинете

Отмечается, что проблема возникла в Шацком районе из-за отсутствия в медпункте одного из образовательных учреждений необходимого оборудования. Директору внесли представление за несоблюдение требований к организации медицинского обслуживания детей, однако ситуация не изменилась. Следующим шагом прокуратуры стало исковое заявление.