Минэкономразвития: Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По его словам, в 2025 году Россия может отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Также, по словам Кондратьева, для России «принципиально важно» заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Он отметил, что такое решение позволит увеличить турпоток из этих стран.

Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году. Об этом ТАСС рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, в 2025 году Россия может отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.

Также, по словам Кондратьева, для России «принципиально важно» заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией.

Он отметил, что такое решение позволит увеличить турпоток из этих стран.