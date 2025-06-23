Госжилинспекция нашла нарушения в работе рязанской УК
Инспекторы провели обследование двора многоквартирного дома, расположенного на проезде Машиностроителей. Обнаружили, что территория не окошена. Управляющей организации «Зеленая Роща» выдано предостережение о необходимости устранения замечания.
Госжилинспекция нашла нарушения в работе рязанской УК. Об этом пишет ведомство.
Инспекторы провели обследование двора многоквартирного дома, расположенного на проезде Машиностроителей.
Обнаружили, что территория не окошена.
Управляющей организации «Зеленая Роща» выдано предостережение о необходимости устранения замечания.