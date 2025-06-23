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Рязанка может лишиться прав за отказ от теста на опьянение
В ходе надзора за дорожным движением, в р. п. Александро-Невский, на улице Почтовой, внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «Шкода Рапид», под управлением 42-летней гражданки. Транспортное средство с целью проверки водителя был остановлен. При общении с водителем полицейские обнаружили, что у женщины имеются характерные признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. На автоледи составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, ей грозит лишение права управления транспортным средством на срок до 2-х лет и административный штраф в размере 45000 рублей.

Во время патрулирования в р. п. Александро-Невский, на улице Почтовой, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Шкода Рапид», за рулем которого находилась 42-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанкой области.

При общении с водителем полицейские заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Однако женщина отказалась пройти освидетельствование.

В отношении автоледи был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Ей грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.