В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку

22 июня с 10:00 до 12:00 прекращено движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездной путь. Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

22 июня с 10:00 до 12:00 будет прекращено движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездной путь.

Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.