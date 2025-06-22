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В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку
22 июня с 10:00 до 12:00 прекращено движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездной путь. Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

22 июня с 10:00 до 12:00 будет прекращено движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездной путь.

Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.