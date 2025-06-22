Рязанцы сообщили о разваливающейся входной группе Дворца торжеств
На кадрах видно, что плитка на ступенях частично отсутствует, на отделке появились трещины. «Ржавчина, все осыпалось, обвалилось. Позор», — сказал местный житель.
Рязанцы пожаловались на внешний вид входной группы Дворца торжеств на Московском шоссе. Пост об этом опубликован в соцсетях 22 июня.
На кадрах видно, что плитка на ступенях частично отсутствует, на отделке появились трещины.
«Ржавчина, все осыпалось, обвалилось. Позор», — сказал местный житель.
Напомним, рязанцы обращали внимание на ветхую отделку центрального ЗАГСа в августе 2024 года.